Dziś dzień backupu. Jak zabezpieczyć swoje dane?

Światowy dzień backupu danych przypada na 31 marca i jest to świetna okazja by poruszyć temat zabezpieczania plików przed ich niespodziewaną utratą. Wystarczy jedna niespodziewana awaria komputera lub działalność złośliwego oprogramowania, by trwale utracić cenne dane. Zatem jakich narzędzi użyć do kopii zapasowych? Zapraszamy do lektury!