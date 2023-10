Wojna w sieci. Tam też Izrael pada ofiarą ataków

Wojna w Izraelu rozgrywa się także w sieci. Jak informuje gazeta The Jerusalem Post, od 7 września 2023 r. jej strona internetowa nie działa do końca poprawnie z powodu serii cyberataków, której pada ofiarą. Także inne izraelskie strony internetowe odmówiły posłuszeństwa, co przypisuje się atakom DDoS, o które obwinia się haktywistów bardziej lub mniej powiązanych z Hamasem.