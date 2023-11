Google usunie stare konta. Możesz stracić Gmaila i dane z Dysku

Użytkownicy Gmaila, YouTube'a, Google Maps, Dysku, Dokumentów i innych usług Google mają więc czas do końca listopada, aby sprawdzić, czy nie chcą zachować dostępu do kont, o których dziś być może nie pamiętają. Zgodnie z informacją Google'a, od 1 grudnia będą usuwane wszystkie nieaktywne konta, za które uważa się te, do których użytkownik nie logował się co najmniej od 24 miesięcy. Aby zachować dane i dostęp, wystarczy się na nie zalogować - "licznik" zostanie zrestartowany.