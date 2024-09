Wojska Obrony Cyberprzestrzeni opublikowały ważny komunikat

Wojska Obrony Cyberprzestrzeni apelują do internautów, by zwracali szczególną uwagę na wszystkie wiadomości zwłaszcza w okresie powodzi. Niestety są to korzystne okoliczności dla oszustów i dobry moment na organizację kampanii dezinformacyjnych, które mogą prowadzić do wprowadzenia zbędnego chaosu w kraju i długofalowo przynieść korzyści na przykład Federacji Rosyjskiej - zwraca uwagę WOC.