Uwaga na SMS z linkiem. Może dotyczyć energii elektrycznej

VeloBank ostrzega klientów przed fałszywymi wiadomościami SMS, które mogą dotyczyć przesyłek kurierskich, stron rządowych w domenie .gov, a także dostawców energii elektrycznej. Nierzadko wspólny wątek to konieczność weryfikacji danych lub uregulowania niedopłaty, ale to przekręt.

VeloBank opublikował komunikat, w którym przypomina klientom o fałszywych SMS-ach, z których niektóre mogą dotyczyć dopłat za przesyłki kurierskie czy energię elektryczną. Przed okresem jesiennym i zimowym zwłaszcza te ostatnie mogą przybrać na sile. W ostatnim czasie obserwowaliśmy bowiem najczęściej ataki SMS dotyczące paczek (to również popularny schemat w grudniu) oraz rzekomo wygasających aplikacji bankowych.

Fałszywy SMS zwykle wpisuje się w typowy schematy. Oszust podszywa się pod dostawcę energii, na przykład PGE, i w krótkim komunikacie deklaruje, że konieczna jest dopłata niewielkiej kwoty do faktury pod groźbą odłączenia energii elektrycznej. Odbiorca, który nie jest świadomy zagrożenia, może dać się nabrać i kliknąć link, który doprowadzi go do spreparowanej strony szybkich płatności bankowych.

Wypełniając formularz, dane logowania do banku zostaną przekazane wprost na ręce atakujących. Wówczas to oni w tle będą mogli podjąć próbę wyprowadzenia pieniędzy z konta ofiary, bo będą dysponować danymi, które umożliwiają zalogowanie. VeloBank przypomina, by regularnie monitorować swoje konto, aby uniknąć nieprzyjemności, a po otrzymaniu SMS-a, który budzi podejrzenia, potwierdzić informację u źródła. Co do zasady nie należy zaś klikać linków nieznanego pochodzenia.

Warto pamiętać, że podejrzane SMS-y można również zgłaszać do analizy bezpieczeństwa zespołowi CERT Polska pod numerem 8080, a od niedawna zagrożenia ze świata cyberprzestrzeni raportować przez aplikację mObywatel. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości co do płatności za energię elektryczną lub inną usługę, warto natomiast skontaktować się bezpośrednio z dostawcą, by wykluczyć możliwość oszustwa SMS-owego, gdy nie jesteśmy pewni autentyczności wiadomości.

Oskar Ziomek, redaktor prowadzący dobreprogramy.pl