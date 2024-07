Wszystko o kleszczach w telefonie. Powstaje przydatna aplikacja

"Te informacje będą przez naukowców zbierane, weryfikowane i analizowane. Dzięki nim m.in. powstanie mapa występowania danego gatunku kleszcza w poszczególnych regionach, więc przed wyjazdem na wakacje do jakiegoś kraju będziemy mogli sprawdzić, czy występuje tam dużo kleszczy" – opowiada zoolożka.

Angażowanie obywateli w rozwój badań naukowych to rosnący trend nauki obywatelskiej. Jak przypomniała dr Wierzbicka, pierwsze przykłady tego typu praktyk sięgają ponad stu lat wstecz (np. doroczne, bożonarodzeniowe liczenie ptaków w Wielkiej Brytanii). Zjawisko to zyskuje na popularności w ostatnich dekadach dzięki rozwojowi internetu, smartfonów oraz narzędzi do gromadzenia i rozpowszechniania informacji.