Oszuści uwielbiają Allegro. Zagrożeni kupujący i sprzedający

Przygotowany przez oszustów mail wygląda dość wiarygodnie. Co prawda występują w nim błędy interpunkcyjne, a konstrukcja niektórych zmian nie jest idealna, ale w porównaniu do wielu innych kampanii phishingowych , tu widać sporo staranności.

Biorąc pod uwagę, że maili, w których cyberprzestępcy podszywają się pod Allegro, jest w ostatnim czasie w sieci naprawdę wiele, warto mieć się na baczności. Serwis z pewnością nie wysyła podobnych informacji na temat konieczności uzupełnienia danych z jednoczesną groźbą nałożenia stałej blokady na konto. Takie praktyki oszustów mają zachęcić do otwarcia przesłanego odnośnika i przechwycenia określonych danych - mogą być to dane do karty płatniczej czy dane logowania do konta w Allegro.