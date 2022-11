Kupujesz na Allegro? Oszuści chcą przejąć twoje konto bankowe

Zespół Reagowania na Incydenty Bezpieczeństwa Komputerowego polskiego sektora finansowego opublikował na Twitterze ostrzeżenie dotyczące oszustwa "na Allegro". "Uwaga! Przestępcy rozsyłają wiadomości SMS, w których podszywają się pod @Allegro_Group. Przesyłany przez nich link prowadzi do fałszywej strony, która wykrada hasła do bankowości elektronicznej. Zachowajcie czujność! Adres niebezpiecznej strony: https://placonline5121[.]info" – pisze zespół CSIRT KNF.

W treści wiadomości możemy przeczytać o zaległości wynoszącej kilka złotych przypisanej do danego konta Allegro. Oszuści piszą również, że konsekwencją braku opłaty będzie zablokowanie konta. Tymczasem link załączony w SMS-ie prowadzi do fałszywej strony serwisu PayU. Wejście na nią może skończyć się utratą poufnych danych i haseł, które oszuści mogą następnie wykorzystać do przejęcia dostępu do bankowości internetowej potencjalnej ofiary oraz jej środków z konta.