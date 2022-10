Paul Baran, ojciec Internetu, który lubił gorące kartofle

Dwa lata wystarczyły, by Pesach – już jako Paul – przez całe życie wracał do związków z Polską, przypisując nieszablonowe myślenie i zdolność do kreatywnego rozwiązywania problemów "genowi polskości".

Zasada gorącego kartofla sprowadzała się do traktowania pakietu danych jak parzącego dłonie ziemniaka, którego trzeba się natychmiast pozbyć. Odpowiednio zaprogramowane węzły sieci miały przekazywać dane do innych, zbliżając je w ten sposób do węzła, określonego jako docelowy adresat.

W jednym z wywiadów tłumaczył to Vinton Cerf: - [ARPANET] nie powstał z myślą o ataku nuklearnym, lecz po to, by współdzielić komputery między uniwersytetami. DARPA, rządowa agencja zajmująca się rozwojem technologii wojskowych, doszła do wniosku, że potrzebuje sieci komputerowej, by naukowcy z około tuzina uniwersytetów mogli wspólnie używać cyfrowych maszyn. (…) Każdy zespół co roku zwracał się do DARPA z prośbą o najnowszy dostępny sprzęt. A ten był bardzo drogi. Wobec tego agencja stwierdziła: musicie się dzielić. Stąd pomysł na ARPANET.