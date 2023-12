Google zawarł ugodę w sporze o incognito. Zażądano 5 mld dolarów odszkodowania

Na mocy ugody firma Google wypłaci odszkodowanie. Nieznana jest dokładna kwota, ale najpewniej będzie niższa niż 5 mld dolarów, jakich domagał się oskarżyciel (wyliczając ją w taki sposób, że za każdego użytkownika miało to być 5 tys. dolarów). Do publicznej wiadomości nie podano jednak żadnych szczegółów ugody. Stanie się to najprawdopodobniej dopiero w lutym, kiedy porozumienie zostanie przedstawione sądowi.