Wyciek medycznych danych Polaków. Ofiar może być dużo więcej

Pod koniec listopada 2023 r. doszło do olbrzymiego wycieku danych medycznych Polaków. Cyberprzestępcy opublikowali w sieci wyniki badań ok. 50 tys. klientów sieci ALAB, wraz z podstawowymi informacjami umożliwiającymi weryfikację tożsamości. Sprawcy wycieku podkreślali, że to tylko fragment tego, co udało im się zdobyć i jeśli firma nie zdecyduje się na współpracę, to do końca roku udostępnią całość. Co to oznacza?