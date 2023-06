Wielki wyciek haseł Polaków (nawet jeśli słowo "wyciek" jest nieco nieprecyzyjne) to temat, który wciąż wywołuje emocje. Wypowiedziało się w nim wielu ekspertów , którzy oprócz zmiany dotychczas używanych haseł zgodnie radzą też użytkownikom, by ci zaczęli korzystać z menedżerów haseł . Zgrywa się to w czasie z potężną aktualizacją narzędzia Google Chrome Password Manager.

Password Manager to wbudowany w przeglądarkę Google Chrome menedżer haseł. To jedno z wielu tego typu narzędzi, ale o tyle wygodne, że zintegrowane kontem Google, co ma niewątpliwy wpływ na wygodę. Użytkownicy, którzy chcą przenieść swoje hasła z innego menedżera właśnie do tego google’owskiego, mają teraz ułatwione zadanie. Po aktualizacji możliwe jest bezproblemowe wgranie pliku .csv z konkurencyjnej usługi.