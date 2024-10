Ostrzeżenie Policji. Dwie osoby straciły prawie 29 tys. złotych

Komenda Miejska Policji we Wrocławiu zwraca uwagę na schemat ataku, w którym oszuści podszywają się pod zainteresowanych nabyciem przedmiotu przez internet. Zamiast skorzystać z oficjalnej drogi sprzedaży, kontaktują się ze sprzedającym przez komunikatory i deklarują gotowość do zapłaty za produkt. Wysyłają link, który ma umożliwić "odebranie pieniędzy". Docelowa strona to fałszywa witryna, gdzie pod pretekstem odebrania środków wyłudzane są kody Blik.

Jak podaje Policja z Wrocławia, w ostatnim czasie odnotowano dwa bliźniacze przypadki oszustwa w Kobierzycach, gdzie dwie osoby straciły łącznie prawie 29 tysięcy złotych. W pierwszym przypadku od kobiety wyłudzono kody Blik sześć razy z rzędu, łącznie na kwotę około 19 tysięcy złotych. W drugim - od mężczyzny wyłudzono dane logowania do bankowości internetowej podczas realizowania szybkich przelewów na kwotę 10 tysięcy.

Policja ostrzega przed oszustami © wroclaw.policja.gov.pl

"Aktualnie policjanci prowadzą czynności mające na celu namierzenie sprawców tych przestępstw oraz odzyskanie utraconych pieniędzy" - brzmi komunikat Policji. Równolegle funkcjonariusze apelują o rozsądek i przypominają, by nie klikać nieznanych linków i nie podawać danych logowania ani kodów Blik na stronach, na które mimo wszystko trafi się w ten sposób. Warto też co do zasady pamiętać, że nie jest konieczne podejmowanie jakichkolwiek działań by "odebrać pieniądze" za przedmiot kupiony oficjalną drogą sprzedaży dostępną w danym serwisie - na przykład Allegro czy OLX.

Widząc podejrzane wiadomości na WhatsAppie od nieznajomej osoby należy pamiętać o możliwości zablokowania takiego kontaktu, aby uniknąć wiadomości w przyszłości. Fałszywe SMS-y z linkami warto z kolei co do zasady ignorować, ale też wysyłać do analizy bezpieczeństwa zespołowi CERT Polska, do czego służy numer 8080. Takie zgłoszenia pomagają stworzyć listę wzorców, dzięki której w przyszłości podobnych ataków powinno być mniej, bo będą blokowane na poziomie operatorów.

Oskar Ziomek, redaktor prowadzący dobreprogramy.pl