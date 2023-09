Xiaomi Mi Box S: Android TV 12 sprawia wiele problemów

Popularna przystawka Xiaomi Mi Box S dostała aktualizację Androida TV na początku września . Od początku jest problematyczna, ale w pierwszych dniach głośno było głównie o możliwych problemach z dźwiękiem lub potencjalnym zawieszeniu Mi Boksa S na tyle skutecznie, by więcej się już nie włączył. Po kilkunastu dniach od aktualizacji wiadomo już jednak, że wszystkich możliwych kłopotów jest niestety znacznie więcej.

O bolączkach przystawki Xiaomi można czytać głównie na reddicie . Użytkownicy Mi Boksa S w licznych wątkach skarżą się już nie tylko na dźwięk lub zawieszenie urzązenia, ale także na nienaturalnie wolny transfer przez USB (co za tym idzie - wolny internet przez przejściówkę Ethernet), kłopoty z HDMI-CEC prowadzące m.in. do automatycznego wybudzania telewizora po kilka razy w nocy, czy niepoprawnej obsługi obrazu HDR .

Na usterki Mi Boksa S po aktualizacji do Androida TV 12 zwracają także użytkownicy forum miuipolska.pl, który wspominają dodatkowo m.in. o braku rozpoznawania pamięci zewnętrznych, odrzucaniu połączenia Wi-Fi, problemach z niedziałającymi wybranymi aplikacjami czy zawieszaniem się interfejsu przystawki. Co gorsza, reset ustawień do fabrycznych pomaga tylko w części przypadków.