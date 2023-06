Android TV 14: beta zdradza nowe funkcje

O szczegółach Androida TV 14 na podstawie wydania beta informował niedawno serwis FlatpanelsHD . Jak wynika z analizy, do systemu trafią nowe funkcje, które pozwolą m.in. na odbieranie połączeń w obsługiwanych aplikacjach czy konfigurowanie skrótów , dzięki którym będzie można na przykład włączyć ulubioną aplikację lub przełączyć źródła w telewizorze. Nowością ma być też wygodny skrót do parowania słuchawek Bluetooth .

Android TV 14 ma także wprowadzić nowe tryby oszczędzania energii. Implementacja będzie zależeć od możliwości sprzętu zastosowanego w danym telewizorze lub przystawce smartTV, wobec czego w praktyce - od producenta danego urządzenia . Generalnie chodzi o wprowadzenie kilku trybów działających podobnie do tych, które znamy z urządzeń mobilnych z Androidem, czy choćby desktopowego Windowsa .

Według obecnych ustaleń wszystko sprowadza się do widoczności danego telewizora z Androidem TV 14 w sieci po przejściu do trybu czuwania. Różne poziomy oszczędzania energii w tym zakresie (niski, średni, wysoki, bez ograniczeń) mają wpłynąć na możliwość wybudzania telewizora przez sieć lub korzystania z innych funkcji TV. Ma to działać analogicznie w przypadku przystawek smartTV.