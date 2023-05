Koniec aktualizacji oryginalnego Chromecasta. "Możliwy spadek wydajności"

"Obsługa Chromecasta (1. generacji) została zakończona, co oznacza, że ​​te urządzenia nie otrzymują już aktualizacji oprogramowania ani zabezpieczeń, a Google nie zapewnia im pomocy technicznej. Użytkownicy mogą zauważyć spadek wydajności" - brzmi krótki komunikat na stronie Google'a. Trudno mieć do producenta pretensje, ponieważ Chromecast pojawił się na rynku równo 10 lat temu. Ostatnia aktualizacja (co prawda po długiej przerwie) trafiła do niego w kwietniu bieżącego roku, co zasługuje na pochwałę.