Zagrożenie przy bankomacie. Uwaga na cash trapping

Cash trapping to modyfikacja bankomatu, która pozwala oszustom przejmować gotówkę przeznaczoną dla użytkownika. Jest to w praktyce niemożliwe do wykrycia na pierwszy rzut oka, co czyni bankomaty podatnymi na tego typu manipulację. Użytkownik podchodzący do maszyny nie jest w stanie zweryfikować, czy została ona w ten sposó zmodyfikowana. Problem pojawi się dopiero przy próbie wysunięcia banknotów.