Zaktualizuj Windowsa. Wydano pierwsze poprawki w 2025 roku

I tu na nowo pojawia się nadużycie. Atak istotnie jest zdalny, bo dotyczy maila (niech będzie). Ale brak interakcji to nieprawda. Szczegóły wprost informują, że użytkownik musi samodzielnie otworzyć złośliwego maila w podatnej wersji Outlooka. To zdecydowanie interakcja. Swoją drogą, ładowanie "ubogaconych" maili w klasycznym Outlooku to już w zasadzie jedyna metoda sieciowej interakcji z OLE. Ze względu na historię, Microsoft chce zabić starego Outlooka, ale ciągle mu się to nie udaje.