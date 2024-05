Windows Update: majowe aktualizacje zabezpieczeń

Na szczycie listy poprawek znajduje się niespodzianka: MSHTML . Jest to silnik rysujący Trident, a więc serce Internet Explorera. Zgodnie z naszymi zapowiedziami, usunięcie IE z Windowsa polegało wyłącznie na zlikwidowaniu możliwości wykorzystania go jako interaktywnej przeglądarki.

Kolejne najwyżej wyceniane podatności ( CVE-2024-30010 i CVE-2024-30017 ) znajdują się w Hyper-V . Dziura odkryta w Ant Security Light-Year Lab dotyczy interakcji ze sprzętem wirtualnym. Opis jest dość chaotyczny: złośliwie sformułowane żądania operacji plikowych względem zasobów sprzętowych mają pozwalać na zdalne wykonanie kodu na serwerze hosta. Nie jest to satysfakcjonujące wytłumaczenie, ale inne nie są dostępne.

Kilka cech majowego Łatkowego Wtorku powtarza się, kolejny raz. Przede wszystkim mowa tu o definicji ataku zdalnego. Problem z MSHTML otrzymał tak wysoką wycenę, ponieważ stwierdzono, że jest to możliwość przeprowadzenia ataku zdalnego, bez konieczności uwierzytelnienia. Taki "kaliber" CVSS problemu jest adekwatny dla dziur w usługach sieciowych.

Ten podważalny algorytm wyceny jest stosowany przez Microsoft już od wielu miesięcy i niezmiennie wywołuje "inflację" w procesie szacowania skali zagrożenia, podnosząc niektóre problemy do rangi znacznie poważniejszych niż ich rzeczywista skala. W zestawieniu z kumulatywną (w ujęciu miesięcznym i globalnym) naturą poprawek, prowadzi to do sytuacji, w których majowy pakiet aktualizacji jest oznaczony jako krytyczny, podczas gdy cztery główne problemy albo wcale nie są sieciowe (MSHTML, Hyper-V) albo wymagają samodzielnego nawiązania połączenia (RRAS, WDAC).