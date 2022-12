Zakup biletów na pociąg łatwiejszy. PKP Intercity szykuje sporą zmianę

Podpisanie umów na e-IC 2.0 oraz Centralny System Sprzedaży to największa inwestycja informatyczna w ponad 20-letniej historii PKP Intercity. Wierzę, że system sprzedaży internetowej e-IC 2.0 stanie się ulubionym miejscem podróżnych do zakupu biletów, w przypadku korzystania z przeglądarki internetowej. e-IC 2.0 zaoferuje nowy, przejrzysty układ graficzny i ścieżkę zakupową, zwiększy się to, co w obecnych czasach jest uznawane za najważniejsze, czyli tzw. user-experience - przekazał Tomasz Gontarz, Członek Zarządu PKP Intercity.