Zarobki w IT. Na kontrakcie B2B nawet 25 tys. netto

W sektorze IT zaobserwowano wzrost oferowanych wynagrodzeń i zainteresowania ze strony kandydatów. Takie wnioski płyną z najnowszej analizy przeprowadzonej przez portal No Fluff Jobs. Badanie, które wykorzystało narzędzie Insights360 do analizy 250 tys. ogłoszeń pokazało, że w ostatnich kwartałach można zauważyć stabilizację oferowanych stawek.