Zgłoś podejrzany SMS. Zapisz numer 8080

Numer 8080 został stworzony przez CERT Polska w celu przyjmowania od użytkowników SMS-ów, które mogą wydać się podejrzane. Głównym założeniem jest analiza linków zawartych w wiadomościach, które często prowadzą do fałszywych stron internetowych czy podrobionych portali płatności online. SMS staje się w efekcie pierwszym elementem, od którego zaczyna się typowe oszustwo prowadzące do wyłudzenia danych lub pieniędzy.

Kluczowy element fałszywego SMS-a to zazwyczaj spreparowane, skrócone linki, po których wizualnie nie da się poznać, dokąd prowadzą . Pod tym kątem przypominają de facto kody QR również stanowiące tego rodzaju skróty. Użytkownicy wystraszeni treścią wiadomości sugerującej na przykład konieczność zapłaty rachunku za energię elektryczną czy dopłaty do wysyłki paczki, są skłonni machinalnie klikać takie łącza , by szybko rozwiązać dany (nieistniejący) problem. Trafiają tak na fałszywe strony.

Zamiast bez namysłu klikać link z podejrzanego SMS-a, warto na własną rękę przeanalizować, czy żądanie jest uzasadnione i nie jest to zmyślona historia, zaś sam SMS przekazać do dalszej analizy bezpieczeństwa do CERT Polska. Aby ułatwić sobie proces przekazywania podejrzanych SMS-ów do analizy, warto dodać numer 8080 do kontaktów w telefonie, aby w razie potrzeby szybko przesłać dalej podejrzany SMS. CERT Polska apeluje o przesyłanie wiadomości w oryginalnej formie.