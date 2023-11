Zmiana w serwisie mObywatel. Trzy nowe e-usługi

Ministerstwo Cyfryzacji podaje, że internetowej wersji aplikacji mObywatel pojawiła się nowa sekcja "Załatw sprawę online" , w ramach której obywatele zyskali dostęp do trzech e-usług . Można w ten sposób złożyć wniosek o zezwolenie na usunięcia drzewa lub krzewu, o przyznanie Wrocławskiej Karty Seniora oraz o zwolnienie z obowiązku budowy kanału technologicznego. Innym znanym narzędziem z webowego mObywatela jest dopiero co uruchomiony mechanizm zastrzegania numeru PESEL .

Ministerstwo Cyfryzacji deklaruje, że e-usługi zostały uruchomione dzięki wykorzystaniu "nowych narzędzi technologicznych". Mają one ułatwiać proces migracji do mObywatela usług, które obecnie są dostępne w ramach platformy ePUAP. Wspomniane wcześniej zastrzeganie numeru PESEL docelowo będzie również dostępne w mobilnej aplikacji mObywatel. Co do wspomnianych e-usług aktywowanych w webowym mObywatelu, Ministerstwo nie podaje takiej informacji, choć co do zasady należałoby się tego spodziewać.