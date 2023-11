Znikające pliki z Dysku Google. Firma apeluje do użytkowników

Dysk Google to prawdopodobnie jedno z bardziej znanych rozwiązań chmurowych. Wynika to przede wszystkim z faktu, że jest narzędziem, do którego dostęp jest darmowy i z którego korzystać mogą przede wszystkim posiadacze smartfonów z systemem Android, którzy, zakładając konto Google, otrzymują do niego automatyczny dostęp.