ZUS przypomina o świadczeniu 300+. Jak złożyć wniosek online?

ZUS zaapelował w serwisie X (dawnym Twitterze) do wszystkich, którzy chcą złożyć wniosek o 300+. 30 listopada 2023 roku upływa bowiem termin składania wniosków , dzięki którym można uzyskać świadczenie na okres 2023/2024. Wnioski można składać do ZUS-u na kilka sposobów, a każdy z nich pozwala zrealizować ten cel bez wychodzenia z domu - w pełni przez internet.

Jedną z wygodniejszych metod logowania do usług rządowych w sieci jest profil zaufany, którego ważność co do zasady trzeba przedłużać co trzy lata. Niedawno część osób mogła stracić dostęp do swoich profili z powodu niedopilnowania konieczności przedłużenia ważności po jej automatycznym wydłużeniu z powodu pandemii. Jeśli profil zaufany w ten sposób wygasł, konieczne jest założenie nowego.