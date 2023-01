Chiński malware atakuje Windowsa. Rozprzestrzenia się przez porty USB

"To złośliwe oprogramowanie PlugX ukrywa również pliki atakującego na urządzeniu USB za pomocą nowatorskiej techniki, która sprawia, że złośliwe pliki można przeglądać tylko w systemie operacyjnym Unix lub po podłączeniu urządzenia USB do narzędzia kryminalistycznego" – podano w raporcie Unit 42 na temat nowego zagrożenia.

Złośliwy plik utworzony w głównym folderze pendrive'a jest wykorzystywany do uruchomienia oprogramowania z ukrytego katalogu. Zadaniem PlugX jest nie tylko wszczepienie malware na hoście, ale również skopiowanie go do każdego kolejnego urządzenia wymiennego, które zostanie podłączone do komputera.