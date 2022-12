Szukał sterowników do karty graficznej. Wyszukiwarka wywiodła go w pole

Oszustwo z wykorzystaniem wyszukiwarki Google nie jest niczym nowym. Cyberprzestępcy specjalnie wykupują w niej reklamy, które zazwyczaj wyświetlają się na samej górze wyników. Problem w tym, że za pozornie wiarygodną stroną kryje się złośliwe oprogramowanie. Takie przypadki do tej pory dotyczyły głównie inwestowania w akcje różnych spółek czy kryptowaluty.

Tym razem jest nieco inaczej. Jak podaje serwis Sekurak, jeden z jego czytelników wyszukiwał za pośrednictwem Google sterowników do karty graficznej AMD Radeon, wpisując hasło "radeon driver". Po tym, jak wyniki wyświetliły się przed jego oczami, kliknął pierwszy z nich. Była to reklama, która przekierowała go na stronę łudząco przypominającą oficjalną witrynę producenta.