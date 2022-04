7-Zip jest dziurawy… ale czy na pewno?

Nie pasuje tu przede wszystkim teoria. Jeżeli 7-Zip pozwala uzyskać prawa administracyjne, to dziura znajduje się nie w nim, a w Windowsie. 7-Zip może najwyżej używać jakiegoś składnika systemowego w nieodpowiedzialny sposób lub pozwalać wykonywać kod tam, gdzie nie trzeba - ale podniesienie uprawnień to bez wątpienia rola systemu operacyjnego. Osobliwością jest twierdzić inaczej.

Wykonanie kodu poprzez przeciągnięcie spreparowanego pliku na okno Pomocy wynika z beztroskiej obsługi formatu CHM, kontenera na pliki pomocy, rysowanego przez systemową aplikację HH.EXE. Pliki CHM to skompresowane zestawy statycznych stron WWW wyświetlanych w strefie lokalnej. HH wykorzystuje w tym celu, a jakże, Internet Explorera. Obecność w strefie lokalnej oznacza oczywiście pełny dostęp do systemu i brak ograniczeń/piaskownic.

Skłonienie HH do wykonania kodu tworzy proces potomny, ale pochodzący nie z HH, a z samego 7-Zipa. Przeprowadzenie takiej operacji wymaga nie tylko lokalnego, ale wręcz interaktywnego dostępu do komputera. CHM cierpi na te same problemy, co HTA: został źle wymyślony, a teraz zbyt wiele programów z niego korzysta. 7-Zip powinien lepiej znosić konsekwencje tego faktu i nie pozwalać na groźne forkowanie procesu, ale nie jest głównym winnym.