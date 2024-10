WhatsApp dostanie nowość. Wprowadzisz porządek w aplikacji

O szczegółach pisze WABetaInfo i zwraca uwagę, że na tę chwilę nowa opcja dostępna jest tylko na wybranych betatesterów. Nowa funkcja ma pozwolić użytkownikom WhatsAppa dzielić konwersacje na grupy (w aplikacji nazwane Listami), które mają pomóc dotrzeć do wybranych rozmów dużo szybciej, niż z poziomu wspólnej listy wszystkich rozmów - jak teraz działa to u każdego użytkownika.

Przykładowe zastosowanie to podział konwersacji zawodowych i prywatnych, ale łatwo znaleźć inne kryteria, którymi można się sugerować. W ten sposób uda się na przykład stworzyć listę rozmów z najbliższymi przyjaciółmi, albo z wykonawcami remontu w mieszkaniu, by wygodniej wymieniać się materiałami i zdjęciami dotyczącymi realizacji. Do danej listy będzie można dodać zarówno pojedyncze rozmowy, jak i czaty grupowe.