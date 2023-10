30-latek zobaczył reklamę w internecie. Stracił 150 tys. złotych

O szczegółach sprawy informuje KWP w Gorzowie Wielkopolskim. Opisywane oszustwo zaczyna się od spreparowanej reklamy w internecie, która skusiła 30-letniego mężczyznę do założenia konta w serwisie do pomnażania oszczędności poprzez inwestowanie w kryptowaluty. Po stworzeniu konta, do mężczyzny zadzwonił telefon i został on poinstruowany, jak dalej postępować. To nie pierwszy przypadek z ostatnich dni, kiedy chęć wzbogacenia się na kryptowalutach prowadzi do utraty pieniędzy.