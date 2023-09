Mężczyzna chciał zainwestować. Suma strat to 485 tys. złotych

Policja apeluje , by nie ufać wszystkim ofertom w internecie, zwłaszcza tym szczególnie atrakcyjnym . Mężczyzna w tym przypadku chciał wzbogacić się na inwestycji w kryptowaluty, postanowił więc zgłębić temat dzwoniąc na numer podany w jednej z reklam w internecie. Osoba, do której się dodzwonił podała się za brokera finansowego i zebrała od seniora podstawowe informacje o jego finansach.

Od tego momentu akcja przybiera formę analogiczną do typowego oszustwa na pracownika banku , choć rozmówcą w tym przypadku nie był fałszywy bankowiec, lecz przedstawiciel finansowy. Rozmówca pokierował inwestorem, nakłaniając go do instalacji aplikacji bankowości internetowej w telefonie swoim oraz żony, a także innych aplikacji , które miały ułatwić obrót zainwestowanymi środkami.

Mężczyzna z powiatu olsztyńskiego zorientował się, że padł ofiarą oszustów, kiedy z jego kont zniknęły wszystkie oszczędności, a dodatkowo na jego dane zaciągnięto pożyczkę. Łączna suma strat to 485 tysięcy złotych - podaje Policja. Jak przy okazji każdego takiego przypadku przypominamy, by nie działać pochopnie w sieci i nie ufać ofertom, które są wydają się wyjątkowo atrakcyjne, zwłaszcza gdy chodzi o inwestowanie pieniędzy.

Przed podjęciem ryzyka warto "dwa razy" sprawdzić, czy dana instytucja jest autentyczna, choćby poprzez sprawdzenie komentarzy na jej temat w sieci. Pamiętajmy też, że login i hasło do bankowości internetowej to frazy, które może znać tylko właściciel konta i nie należy dzielić się nimi z nikim. Instalacja jakiegokolwiek oprogramowania w telefonie czy komputerze, o co prosi ktokolwiek przez telefon, to również proszenie się o kłopot.