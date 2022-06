NATEC Kangaroo Dual - stacja dokująca dysków 2,5"/3,5" [Recenzja] Strona główna › @lordjahu › NATEC Kangaroo Dual - stacja dokująca dysków 2,5"/3,5" [Recenzja] 16.06.2022 14:01

Chyba zdecydowana większość z nas lubi bezpiecznie przechowywać kopie zakupionych programów, pobranych gier czy dokumentów, nie zapominając o tysiącach wykonanych zdjęć. Zazwyczaj służą nam do tego zewnętrzne pamięci masowe, choć zdecydowanie tańszą metodą stosowanie czytników dysków twardych HDD. Ze względu na ich pojemność oraz zazwyczaj o wiele wolniejsze prędkości zapisu/odczytu względem dysków SSD, mogą nam posłużyć jako długotrwałe banki pamięci. Jednak do ich odczytu, potrzebować będziemy specjalnego urządzenia.

Oczywiście, możemy zainwestować w specjalną szufladę do obudowy komputera lub dokupić dedykowane do dysku etui, czyniące z dysku komputerowego, model zewnętrzny. W dzisiejszej recenzji, a raczej szybkim teście chciałbym przybliżyć stację dokującą Natec Kangaroo Dual, która od jakiegoś czasu jest dostępna w sprzedaży. Jest to model obsługujący do dwóch jednocześnie dysków 2,5" oraz 3,5". Urządzenie umożliwia transfer plików do poziomu 5 Gbps i posiada także funkcję klonowania.

Skromny zestaw startowy

Urządzenie otrzymujemy w prostokątnym kartoniku, w którym znajdziemy zapakowane akcesoria. W skład zestawu wchodzi czytnik dysków, zasilacz sieciowy oraz kabel przesyłowy, obsługujący technologię USB 3.0. Nie zabrakło instrukcji obsługi w 10 językach, także po polsku. Wszystkie elementy zestawu zostały zapakowane w foliowe woreczki i odgrodzone od siebie piankową podstawką.

Stacja dokująca została wykonana z tworzywa sztucznego i metalu. Górna warstwa z drzwiczkami na dyski, wykonana z plastiku pomieści dwa dyski 2,5" lub 3,5". Środkowa część obudowy została wykonana z metalu i oprócz logo producenta, znajdziemy na niej znaczniki procentowe ze stopniem pojemności, a także diody boczne informujące o pracy dysku.

Dolna warstwa stacji dokującej wykonana została z tworzywa sztucznego. Na jej froncie znajduje się przycisk służący do klonowania danych pomiędzy dyskiem A, a dyskiem B a z tyłu nie zabrakło dedykowanych portów - zasilanie, przesyłanie danych oraz przycisk uruchamiania i wyłączania urządzenia.

Na spodzie znajdują się cztery gumowe nóżki pełniące przede wszystkim funkcję uniemożliwiającą przesuwanie się urządzenia po śliskich powierzchniach.

Specyfikacja techniczna

Obsługa dysków 2,5"

3,5"

SATA I / II / III

SSD Maksymalny transfer 5 Gbps Złącza SATA (22-pin), USB Typ-B Funkcje klonowanie

kopia zapasowa Łączność Plug&Play USB 3.0 Zasilanie AC 100 ~240 V 50 ~60 Hz 0.8 A DC 12 V/2.5 A Kompatybilność Windows 2000+

Wymiary 129 x 95 x 75 mm

Użytkowanie w praktyce

Stacja dokująca obsługuje Plug&Play, więc nie wymaga żadnego dodatkowego oprogramowania. Wystarczy podłączyć urządzenie do prądu i komputera, włączyć zasilanie i zainstalować dysk twardy HDD lub SSD. Na czas testów skorzystałem z dawnego dysku na dane Samsung HD502HJ, na którym do tej pory trzymałem projekty filmowe oraz pełną kopię zapasową wszystkich stworzonych wpisów blogowych.

Oprócz funkcji czytnika danych z dysków twardych stacja obsługuje funkcję klonowania danych. By móc z niej skorzystać należy dysk główny zamocować w slocie A, a docelowy w slocie B. Ważne by drugi dysk posiadał taką samą pojemność lub wyższą względem dysku A. Klonowanie w tym wypadku działa tylko w momencie odpięcia kabla przesyłowego do komputera. Po tym procesie wszystkie dane na dysku docelowym zostaną zastąpione przez dane z dysku głównego.

Co ciekawe w instrukcji obsługi jest napisane, że model ten obsługuje także OTB (One Touch Backup) umożliwiając tworzenie kopii zapasowej z dysku, za pomocą jednego kliknięcia. Problem jest jednak taki, że funkcja ta działa w oparciu o inne oprogramowanie, dostępne domyślnie na stronie producenta. Drugi problem jest taki, że go tam nie ma. Na karcie produktowej do pobrania są tylko zdjęcia w lepszej jakości oraz instrukcja obsługi, a w zakładce wsparcia nie ma takowego oprogramowania. Najlepszym wyjściem z takiej sytuacji będzie skorzystanie z zewnętrznego oprogramowania innego producenta.

Podsumowanie

Stacja dokująca Natec Kangaroo Dual to proste i niezawodne urządzenie do tworzenia kopii zapasowych danych na dyskach zewnętrznych jak i umożliwia ich proste klonowanie. Urządzenie obsługuje dyski 2,5" oraz 3,5" nawet do 8 TB. Cena takiego urządzenia klaruje się na poziomie ~ 130 zł*, co może być niezłą inwestycją dla użytkownika wciąż mającego wiele klasycznych dysków HDD z danymi.

* - klikając, zaglądając i kupując z reflinka, wspierasz moją działalność publicystyczną. Egzemplarz przedpremierowy do recenzji otrzymałem od producenta :)