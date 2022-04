Orbital Bullet – The 360° Rogue-lite [Recenzja zakręconej strzelanki] Strona główna › @lordjahu › Orbital Bullet – The 360° Rogue-lite [Recenzja zakręconej strzelanki] 08.04.2022 08:04

Czy wśród czytających, znajdą się miłośnicy prostych, ale bardzo wciągających gier typu Rogue-lite? Fanatycy Enter the Gungeon, Exit the Gungeon? Wyjadacze Dead Cells czy Neon Abyss? Jeśli tak, to przypadnie wam do gustu nowa gra studia SmokeStab. Tytułowy Orbital Bullet opowiada historię jedynego ocalałego z pogromu korporacyjnych wojen. Nasz bohater decyduje się przenieść swój umysł do niestrudzonej maszyny i pokonać przeciwników ich własną bronią. W myśl stwierdzenia "czym się strułeś, tym się lecz" rozpoczynamy zakręcone wręcz łowy.

Tytuł ten został osadzony w niedalekiej przyszłości, a nasz bohater ma jedno, główne zadanie do wykonania - wytrzebienie wszystkich napotkanych na mapie przeciwników. Rozgrywka opiera się tutaj na prostej eksploracji, podążając w prawą lub lewą stronę, doskakiwać do wyżej położonych platform oraz w razie kontaktu z przeciwnikiem stosować uniki we właściwych momentach. Już na pierwszy rzut oka możemy zauważyć, iż w kwestii mechaniki, gra czerpie garściami ze sprawdzonych pomysłów na szybką i intensywną akcję. Odmierzający czas zegar w lewym rogu ekranu wymusza na nas zwinne i szybkie zakończenie "czyszczenia lokacji", by otrzymać lepsze nagrody.

Postać którą sterujemy, może dzierżyć na raz do dwóch sztuk broni palnych, które znajdujemy bądź zdobywamy w trakcie zabawy. Każda z nich posiada ograniczoną ilość amunicji, specyfikację strzału, ale i losowe zastosowanie. W trakcie zabawy możemy je zmieniać do woli, wybierając swój własny styl zabawy. Podczas eksploracji plansz, natrafimy także na walutę w postaci złotych płyt głównych, które wymienimy u handlarza na unikalne perki, schematy broni czy dodatkowe przedmioty. Zdobywamy także błękitne rdzenie pełniące tu funkcję punktów umiejętności, będące do rozdysponowania w bazie początkowej lub specjalnie do tego przygotowanych punktach. Są też specjalne klucze, uprawniające go otwierania teleporterów do innych okręgów, w których znajdziemy wysokiej jakości przedmioty i wyposażenie. Należy jednak przekraczać te progi ze sporą ostrożnością, gdyż skarbów tych strzegą potężni przeciwnicy.

Każda z lokacji przedstawiona jest jako okrągły cylinder, w którym poruszamy się w dwóch kierunkach. Dowolność ta daje nam szansę na sprawny unik i zaatakowanie przeciwnika od tyłu, ale również na taktyczną ucieczkę i atak znienacka. Plansze są początkowo banalne w zaznajomieniu się z prostą mechaniką gry, ale im dalej zajdziemy, tym trudniej się zacznie robić. Rozpędzając kampanię do przodu, uzyskamy lepsze wyposażenie, odblokujemy dodatkowe pukawki oraz dopakujemy naszą postać specjalnymi perkami. Mierząc się z wysoko postawionymi przeciwnikami i mini-bossami, zdobędziemy lepsze akcesoria, dzięki którym nasz bohater jeszcze szybciej zacznie pokonywać przeciwników na mapie.

Mimo iż gra nie należy do przesadnie trudnych i skomplikowanych, zauroczyła mnie swoim kunsztem graficznym, prostotą oraz fenomenalną oprawą muzyczną. Oficjalna ścieżka dźwiękowa, którą można nabyć wraz z grą - oczywiście po wyższej cenie - bardzo szybko wpada w ucho, nabierając mocy podczas zręcznościowej klepaniny na padzie lub klawiaturze w kooperacji z myszką. Tytuł oferuje graczowi kilkadziesiąt godzin dobrej zabawy z coraz to powiększającym się poziomem trudności, nagromadzeniem przeciwników oraz potężnymi bossami, których pokonanie daje wiele satysfakcji.

Orbital Bullet został wydany na razie tylko na komputerach osobistych z systemem Windows na platformie Steam oraz GOG. Gra kosztuje 60,99 zł a w wersji Save the World Edition z oficjalną ścieżką dźwiękową o ~30 zł więcej. Moim zdaniem to bardzo dobry Indyk do zagrania w 2022 roku, w szczególności dla fanów szybkiej akcji i dobrej muzyki :)

* - klucz recenzencki otrzymałem od sklepu GOG. Dzięki za wsparcie!