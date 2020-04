Alcatel Joy 1 (Qilive Q1-19) – tani smartphone z Android Go na pokładzie

Jakiś czas temu szukałem budżetowego smartphone, który by zastąpił wysłużone Redmi 4a. Drugi telefon miał pełnić zadanie aby zadzwonić, wysłać SMSa i używać jako odtwarzacz muzyki do serwisów streamingowych. Poszedłem do Auchana i zakupiłem Qilive Q1-19. Dziś na łamach swojego bloga chciałbym przedstawić swoją opinię na temat tego telefonu.

Auchan - zje się, zatankuje się i kupi się telefon :D (autorskie zdjęcie sprzed kilku tygodni)

Rozpakowanie i specyfikacja

Na rynku ten telefon występuje jako Alcatel Joy 1 a w Auchan jako Qilive Q1-19. Zauważyłem jak operator Netia Mobile wysłał SMS-a o tym, że wysyła dane konfiguracyjne, oraz Gmail wysłał informację o logowaniu na nowym urządzeniu.

W środku opakowania znajduje się sam telefon, bateria o pojemności 2000 mAh, zestaw słuchawkowy i ładowarka, oraz instrukcje obsługi.

W samej instrukcji znalazłem taki kwiatek:

Halo Auchan, ten telefon ma zdejmowaną klapkę baterii

Specyfikacja

Wyświetlacz i obudowa

Telefon został wykonany z dobrych materiałów i wygląda jak budżetowy smartphone Samsunga z okresu 2011 roku. Klapka jest zdejmowalna i pod nią znajduje się miejsce na baterię, dwie karty nano SIM, oraz slot na kartę micro SD (obsługuje maksymalnie tylko 32 GB).

Wyświetlacz cofa mnie do czasów mojego pierwszego smartfona jakim był LG Swift. Tylko tu jest gorzej. Pięciocalowy wyświetlacz od samych chwil przypomina, że nabyłeś drogą kupna tani smartphone. Kąty widzenia nie ma żadnych, bo po chwili robi się biały refleks. Kolory wyglądają jak sprany T-shirt, którego żal wyrzucić. Może to są moje przeczucia po wyświetlaczu Liquid Retina HD w iPhone Xr, który nie ma rewelacyjnych kolorów, ale takiej tragedii nie ma, oraz po Super Amoled w telefonie, którym użytkuje w pracy.

I cyk negatyw :-)





Oprogramowanie

Do tego urządzenia został wgrany Android 8.1 w wersji Go, który pasuje idealnie. Telefon działa sprawnie, a czasem zdarza mu się zadyszka. Android Go jest to wersja najpopularniejszego mobilnego systemu operacyjnego, która została dostosowana pod budżetowe modele w kwestii działania, miejsca w pamięci wewnętrznej, oraz w zużywaniu danych komórkowych.

Ekran główny ze standardową tapetą dla telefonów Qilive

TCL dołożyło swoje trzy grosze w interfejsie telefonu i wyszło nawet na plus. Szkoda, że zapomnieli o aktualizacji nawet zabezpieczeń.

A przydałby update, bo jest 8.0.1

Multimedia

Audio

Słuchawki zestawowe możemy zostawić w pudełku, albo wykorzystać jedynie do rozmów, bo te słuchawki grają płasko, i nie pomagają ustawienia dźwięku. Po zmianie słuchawek jest dobrze, lecz bez żadnych fajerwerków. W telefonie została wgrana aplikacja Muzyka Play, oraz na pokładzie jest radio FM z RDS-em.

Aparat

Tylni aparat ma rozdzielczość 5 mPx i mimo iż interfejs mówi o mocnych możliwościach takich jak HDR, to robi bardzo przeciętne zdjęcia.

Ta czarna kropka to kot :D

Z przednim aparatem nie jest kolorowo, bo również ma funkcje upiększania, filtrów, lecz matryca to skromne 2 mPx

Bateria i rozmowy telefoniczne

Bateria



Jak dawno nie widziałem wyjmowanej baterii w smartphone

Bateria ma pojemność 2000 mAh i w cyklu czuwania wytrzymuje 5 dni przy włączonym WiFi. Telefon ma wyjmowaną baterię i na dołączanej do zestawu ładowarce Qilive (Alcatel) ładuje się bardzo długo. Jednak w tej klasie cenowej jeszcze długo nie będzie szybkiego ładowania.

Rozmowy telefoniczne są na dobrym poziomie, rozmówca słyszy bez problemowo, a nas słychać dobrze.

Słowem podsumowania

Za 249 zł mamy smartphone dla niewymagającej osoby, lub dla dziecka. Android w wersji Go robi dużą robotę i dzięki temu Alcatel Joy 1 ( Qilive Q1-19) działa płynnie. Wadą tego telefonu jest marny w tych czasach wyświetlacz, oraz atrapa aparatu. Na plus działanie tego telefonu, praca na baterii oraz rozmowy przez telefon. Zapraszam do komentowania i zwracania uwag.