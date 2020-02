Android 11 może dostać nowy panel szybkich ustawień – z odtwarzaczem muzyki

Udostępnij:

Android 11 jest już dostępny dla twórców oprogramowania w formie pierwszej wersji zapoznawczej. Otwiera to drogę do sprawdzania systemu pod kątem nowych funkcji i odkrywania nietypowych rozwiązań. Jak się okazuje, jednym z nich jest przeprojektowany interfejs szybkich ustawień dostępnych tuż nad powiadomieniami. W nowej wersji może tu trafić odtwarzacz muzyczny.

Na szczegóły zwraca uwagę serwis XDA Developers. Przyciski szybkiego sterowania odtwarzaną muzyką w smartfonach z Androidem nie są oczywiście niczym nowym. Pojawiają się wśród powiadomień i mozna przy ich pomocy przełączać utwory lub pauzować odtwarzanie. Dokładnie tak samo działa to m.in. w przypadku Spotify czy dowolnego innego odtwarzacza muzyki lokalnie przechowywanej w pamięci urządzenia.

Nowy układ powiadomień i skrótów do sterowania odtwarzaczem w Androidzie 11, fot. XDA Developers.

Jak się jednak okazuje, w Androidzie 11 można wymusić włączenie nowego układu paska szybkich ustawień. Dzięki niemu przyciski sterowania odtwarzaczem nie pojawiają się już w formie powiadomienia, ale zostają zintegrowane z obszarem przycisków włączających Wi-Fi, Bluetooth, automatyczny obrót ekranu czy latarkę.

W tym momencie trudno jednoznacznie ocenić, czy jest to rozwiązanie wygodniejsze, ale z pewnością więcej w nim logiki. Przyciskom sterowania muzyką jest na pewno bliżej do innych włączników sterujących zachowaniem smartfonu, niż do powiadomień, z których odczytujemy e-maile czy informacje o nieodebranych połączeniach.

Warto zaznaczyć, że nowy układ nie jest domyślnie włączony w testowym Androidzie 11. Nie ma zatem pewności, czy trafi do ostatecznego wydania systemu. Android 11 powinien zostać ukończony i udostępniony w pierwszych smartfonach w drugiej połowie 2020 roku.