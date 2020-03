Android 11: z nowymi ostrzeżeniami unikniesz typowego błędu podczas ładowania

Udostępnij:

Android 11 pomoże zadbać o najbardziej efektywne bezprzewodowe ładowanie. Jak zwrócili uwagę pierwsi testerzy nowego mobilnego systemu Google'a, w Androidzie pojawią się powiadomienia sugerujące konieczność sprawdzenia pozycji smartfonu na bezprzewodowej ładowarce. Oprogramowanie będzie wykrywać, że urządzenie najprawdopodobniej nie leży dokładnie nad cewką, a przez to może się ładować dużo wolniej.

Na nowy komunikat na początku zwrócono uwagę na reddicie, ale później sprawę szerzej opisał serwis 9to5Google. Chodzi o krótką informację o konieczności poprawienia pozycji smartfonu na bezprzewodowej ładowarce, by energia była przekazywana do akumulatora jak najszybciej. Obecnie wiele wskazuje na to, że funkcja będzie dostępna tylko dla użytkowników Google Piksela, w dodatku nie wszystkich modeli, ale nie jest to pewne – warto pamiętać, że mówimy o pierwszych, testowych wydaniach Androida 11.

Google Pixel 4 i powiadomienie o niewłaściwym umieszczeniu telefonu na ładowarce, źródło: 9to5Google, reddit.

Opisywany komunikat wyświetlany jest najpewniej na bazie analizy ilości energii przekazywanej do akumulatora. Bieżąca wartość może być porównywana do maksymalnej, a na tej podstawie wyciągany wniosek o niepoprawnym ułożeniu smartfonu. Teoretycznie nic nie stoi zatem na przeszkodzie, by komunikaty pokazywały się nie tylko właścicielom Pikseli. Testującym udało się zobaczyć opisywany komunikat podczas sprawdzania Androida 11 zainstalowanego w Pikselach 4. generacji, ale nie pojawił się już w we wcześniejszych wersjach tego urządzenia.

Warto przypomnieć, że opisywana zmiana związana z bezprzewodowym ładowaniem nie jest jedyną nowością dotyczącą Androida 11, o której już wiemy. Wcześniej pisaliśmy między innymi o odświeżonym panelu powiadomień oraz ułatwieniach w zakresie bezprzewodowego drukowania. Android 11 powinien się pojawić w pierwszych smartfonach pod koniec 2020 roku.