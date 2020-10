Android Auto 5.7: kierowcy przeanalizowali APK i odkryli pierwsze nowości

Udostępnij:

Android Auto 5.7 jest już dostępny do pobrania, ale Google jak zwykle nie poinformował kierowców wprost o nowościach w tym wydaniu. Z pomocą przychodzą ambitni użytkownicy, którzy na podstawie własnych spostrzeżeń lub dzięki analizie pliku APK Androida Auto, dzielą się swoimi uwagami z innymi. Dzięki takiemu podejściu, już teraz wiemy, jakie zmiany pojawiły się w Androidzie Auto 5.7.

Nowości w Androidzie Auto opisał na reddicie użytkownik priority9. Jak się okazuje, tym razem zmian w kodzie nie ma wiele, co może być rozczarowaniem – wielu użytkowników oczekuje bowiem od Google'a szybkiego udostępnienia nawigacji firm trzecich w Androidzie Auto, a nowości w tym zakresie na razie nie ma.

Są za to nowe animacje, drobne zmiany związane z obsługą drugiego wyświetlacza oraz zmienna określająca, czy wyświetlacz w samochodzie jest "mały". Na razie nie jest jasne, w jaki sposób miałaby być w przyszłości wykorzystana. Do tego dochodzą prace związane ze skrótami do akcji Asystenta Google, które opisywaliśmy już w dniu premiery Androida Auto 5.7, ale na tym zauważalne zmiany w kodzie się kończą – nie oznacza to jednak, że nie ma ich więcej.

Niewykluczone, że zespół programistów poświęcił więcej czasu na eliminację drobnych błędów, a tych w systemie przecież nie brakuje. Choć teoretycznie Android Auto nie jest dostępny w Polsce, przez wiele miesięcy poprawnie czytał komunikaty Asystenta, a od pierwszej połowy 2020 roku ma z tym problem. Warto przy tym zaznaczyć, że Android Auto jest zintegrowany z systemem począwszy od Androida 10, więc argument o jego "niedostępności w Polsce" jest dyskusyjny.

Android Auto oraz Android Auto for phone screens (dla użytkowników Androida 10 i nowszych) można pobrać z naszego katalogu oprogramowania.