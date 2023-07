Android Auto 10.1 do pobrania. Kierowcy muszą odkryć nowości

Android Auto 10.1 jest już dostępny do pobrania, ale jak zwykle nie oznacza to natychmiastowych zmian widocznych dla kierowców. Google regularnie wdraża do systemu nowości za pośrednictwem aktualizacji po stronie serwera, co w praktyce oznacza aktywowanie ich w dowolnym momencie, niezależnie od wydania aplikacji. Nowsze wydanie Androida Auto oznacza jednak szansę na szybsze zobaczenie zmian.