Android Auto ma problem w parze z Androidem 10. Smartfony nie łączą się z samochodami

Kierowcy korzystający z Androida Auto w parze z Androidem 10 skarżą się na problemy podczas łączenia smartfonów z pojazdem. To kłopotliwe, bowiem system jest w tym przypadku zintegrowany z Androidem w telefonie, a przez to nie da się rozwiązać problemu próbami instalacji innych wersji. W sieci pojawiły się zgłoszenia od użytkownika z Samsungiem Galaxy S10 oraz od osób z Google Pikselami – 3 i 3 XL.

O szczegółach można przeczytać na stronie pomocy technicznej. Zgłoszenia są w tym przypadku pojedyncze, ale pokazują, że problemy z Androidem Auto nie omijają użytkowników flagowych smartfonów z najnowszą wersją Androida. Kierowca zgłaszający problem z Pikselem zauważa, że kłopot występuje od czasu instalacji lutowych poprawek dla systemu.

Opisywany błąd wydaje się być nowy i niezwiązany z innymi, wcześniejszymi usterkami Androida Auto. Jedyną alternatywą dla osób, które spotkały się z tym błędem, wydaje się póki co aplikacja Android Auto for phone screens i korzystanie z systemu na wyświetlaczu smartfona, jednak jest to rzecz jasna tylko półśrodek. Usterka zostanie najpewniej rozwiązania wraz z nadchodzącymi nowymi wersjami Androida Auto lub w pakiecie poprawek do samego Androida 10.

Warto przypomnieć, że Android Auto w formie aplikacji dla właścicieli smartfonów ze starszym Androidem został niedawno zaktualizowany do wersji 5.3. Google postarał się przy tej okazji rozwiązać znakomitą większość problemów, które pojawiły się w ostatnich miesiącach. Po aktualizacji powinny ustać między innymi problemy z bełkoczącym lektorem. Więcej można przeczytać w odrębnej publikacji.

Aplikację Android Auto oraz Android Auto for phone screens (dla użytkowników Androida 10) można pobrać z naszego katalogu oprogramowania.