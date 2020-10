Android Auto ma problem z rozmowami i odtwarzaniem muzyki. Winny jest nowy Android

Udostępnij:

Użytkownicy Androida Auto mierzą się z kolejnymi problemami systemu, które tym razem zdają się być powiązane z aktualizacją smartfonów do Androida 11. Jak wynika z części postów w sieci, na które powołuje się serwis autoevolution, kierowcy mają problem między innymi ze słuchaniem muzyki czy wykonywaniem rozmów z Androida Auto.

Chociaż Android Auto generalnie bywa kapryśny (szczególnie od czasu felernych aktualizacji na początku bieżącego roku), to liczba usterek, o których jest głośno w ostatnim czasie może zaskakiwać. Mogłoby się bowiem wydawać, że wraz z Androidem 11, system powinien zacząć działać sprawniej, ponieważ mamy do czynienia z integracją, która nie wymaga dodatkowej aplikacji. Takie rozwiązanie po raz pierwszy pojawiło się wraz z Androidem 10 i jedyne, czego można by się w tym zakresie spodziewać to poprawki i usprawnienia.

Praktyka jest jednak inna, bo jak wynika z komentarzy użytkowników, problemów Andorida Auto w parze z Androidem 11 jest co najmniej kilka. Ten związany z muzyką, wydawało się, że dotyczy Spotify – aplikacja nie włącza się w niektórych samochodach, a w innych działa niestabilnie. Z czasem jednak szybko wyszło na jaw, że usterka dotyka wszystkich odtwarzaczy w samochodzie, co utrudnia nawet słuchanie muzyki lokalnie przechowywanej w smartfonie.

Usterka dotycząca połączeń w praktyce związana jest natomiast z interfejsem Androida Auto w samochodzie. Po aktualizacji smartfonów do Androida 11, użytkownicy skarżą się, że ten się po prostu nie wyświetla, a przez to nie da się wykonać połączenia. W innych przypadkach problem dotyczy dźwięku; zamiast przez samochodowe głośniki, rozmówca jest słyszany w głośniku smartfona podpiętego do pojazdu.

Co ciekawe, w tym przypadku można samodzielnie obejść problem. Okazuje się, że wystarczy wyczyścić pamięć podręczną Androida Auto, by rozmowy telefoniczne znów działały jak należy. Nie zmienia to jednak faktu, że usterka istnieje i Google powinien jak najszybciej się nią zająć, by nie odstraszać kierowców chcących w przyszłości zaktualizować swoje smartfony do Androida 11, gdy aktualizacja będzie już dla nich dostępna.

Android Auto oraz Android Auto for phone screens (dla użytkowników Androida 10 i nowszych) można pobrać z naszego katalogu oprogramowania.