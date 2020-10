Android TV zmieni się w Google TV – przynajmniej od strony wizualnej

Udostępnij:

Google TV to nowy system, a technicznie nakładka na Androida TV, który można będzie spotkać w nowym Google Chromecast zaprezentowanym na wczorajszej konferencji. W praktyce chodzi o przeprojektowany interfejs graficzny bazujący na istniejącym Androidzie TV, który stworzono tak, by pozwolić widzowi jak najszybciej odkrywać nowe treści.

W rzeczywistości może się więc wydawać, że to po prostu aktualizacja Androida TV. I choć od strony kodu nie wygląda to tak, jak dotychczas, w praktyce okazuje się, że użytkownicy właśnie na coś takiego mogą liczyć; jak podaje XDA Developers, Google potwierdził, że interfejs Google TV w przyszłości trafi także do Androida TV. Docelowo więc różnice między obydwoma wersjami się zatrą – tak przynajmniej wynika z obecnych informacji.

Google TV jest bowiem już teraz wartą uwagi alternatywą dla Androida TV (a technicznie po prostu nim jest). Google podał wprost, że system jest zgodny z ponad 6,5 tys. aplikacji, które powstały z myślą o Androidzie TV. Można się więc spodziewać, że użytkownicy będą mogli bez przeszkód instalować aplikacje firm trzecich, w tym choćby Spotify czy klienta Plex.

Z informacji na Blogu Google wynika, że Google TV trafi też do telewizorów Sony i innych marek, które już teraz wykorzystują Androida TV. Na takie zmiany można liczyć najszybciej w 2021 roku.