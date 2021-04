Chrome 90 w wersji stabilnej już dostępny do pobrania

Udostępnij:

Aktualizacja przeglądarki Chrome do wersji 90 jest już oficjalnie dostępna dla wszystkich użytkowników. Deweloperzy informują, że pojawiła się nowa możliwość CSS, zaś Feature Policy API zostało zmienione na Permission Policy. W Chrome 90 znalazły się także nowe sposoby implementacji i używania Shadow DOM bezpośrednio w HTML.

Zmiany w CSS

Jak donoszą twórcy, pojawiły się nowe funkcjonalności CSS. Za pomocą overflow: clip możliwe jest zapobiegnięcie wszelkiego rodzaju przewijaniu w polu, co daje lepszą wydajność niż overflow: hidden. W zależnie od potrzeby, możliwe jest obcinanie tej opcji tylko do pojedynczej osi za pomocą overflow-x i overflow-y.

Istnieje również overflow-clip-margin, który pozwala rozszerzyć obramowanie. Jest to przydatne w przypadkach, w których występuje wykraczanie tekstu poza określone pole.

Zmiany w zasadach

Jeszcze w wersji Chrome 74 wprowadzone zostały nowe zasady dotyczące API który umożliwiją wybiórcze włączanie, wyłączanie i modyfikowanie zachowania niektórych interfejsów API i funkcji internetowych w przeglądarce. Jeśli więc kod użytkownika lub jakaś biblioteka z której korzysta narusza reguły Google, przeglądarka całkowicie zablokuje API.

W przypadku zmian dotyczących Chrome 90, nazwa Feature Policy API została zmieniona na Permissions Policy, a wraz z nią zmieniono także nazwę nagłówka HTTP.

Deklaratywny Shadow DOM

Jak twierdzą twórcy, Shadow DOM, część standardu Web Components, umożliwia zakres stylów CSS do określonego poddrzewa DOM i izolowanie tego poddrzewa od reszty dokumentu. Do tej pory jedynym sposobem użycia Shadow DOM było skonstruowanie shadow roota przy użyciu JavaScript. Jednak od wersji Chrome 90 można tworzyć shadow root używając tylko HTML.

Inne poprawki

Poza wcześniej wspomnianymi zmianami, pasek adresu w Chrome 90 domyślnie używa teraz https://. Ma to na celu poprawę prywatności oraz zwiększenie szybkości ładowania witryn. Do tego w wersji desktopowej Chrome jest teraz dostępny koder AV1, który został zoptymalizowany do wideokonferencji z integracją WebRTC.

Przeglądarkę Chrome 90 możecie pobrać w wersji na Windowsa lub MacOS-a oraz na Androida i iOS-a z naszego katalogu oprogramowania.