Wine (pierwotnie skrót od "Wine Is Not an Emulator") umożliwia użytkownikom Linuksa uruchomienie aplikacji dedykowanych na Windowsa. Zamiast działać podobnie jak maszyna wirtualna czy emulator, Wine tłumaczy wywołania interfejsu API systemu Windows na wywołania POSIX, eliminując kary wydajności i pamięci w przypadku innych metod.