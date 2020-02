Facebook rusza z nowym wyglądem. Zobacz zrzuty (i to, jak przywrócić tryb klasyczny)

Udostępnij:

Facebook już w minionym roku obiecywał zmianę interfejsu desktopowego na bardziej nowoczesny. Miał uwinąć się przed marcem 2020. Jak wynika z doniesień, niektórzy zdążyli otrzymać zaproszenia do testów nowego wyglądu. Co się zmieniło?

Nowa wersja Facebooka ma całkowicie responsywną konstrukcję. Rozmiar i układ poszczególnych elementów płynnie dostosowuje się do rozmiaru okna. Obecnie, jak wiadomo, serwis skaluje się tylko w marginalnym stopniu, ukrywając lewy pasek opcji, a to pociąga za sobą konieczność przewijania w bok. To bez wątpienia niezbyt wygodne.

Widać ponadto, że wyraźnie urosły przyciski i wszelkie odstępy. Najprawdopodobniej po to, aby ułatwić życie użytkownikom komputerów z ekranami dotykowymi.

Sam styl graficzny to zaś typowy flat design, wprowadzony wcześniej w aplikacji mobilnej Facebook. Naturalnie, patrząc na obecne trendy i chociażby to, co robi ze swoimi narzędziami Google, trudno udawać tutaj zaskoczonego. Fakt faktem uproszczenie oprawy znacząco polepsza czytelność treści. Choć pewnie znajdą się krytycy takiej decyzji.

Nowy wygląd Facebooka to jednak nie tylko... nowy wygląd, ale także pewne zmiany w zakresie funkcjonalności. Serwis otrzymał samouczek dla nowych użytkowników, który przeprowadza przez prezentację najistotniejszych możliwości. Do tego dochodzi pomysł ostatnimi czasy bardzo popularny; tryb ciemny, aktywowany z poziomu rozwijanego menu opcji. Tego samego, które umożliwia jeszcze powrót do oryginalnej stylistyki.

Summa summarum nikt nie powinien być zawiedziony. Entuzjaści nowinek otrzymają coś świeżego, a wszyscy inni będą mogli skorzystać z rozwiązania doskonale znanego.

Niestety, w tym momencie nie wiadomo jeszcze, kiedy nowy Facebook trafi do wszystkich. Wygląda na to, że dystrybucja przebiega stopniowo i trzeba po prostu cierpliwie czekać na swoją kolej.