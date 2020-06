Facebook usunął zdjęcie aborygeńskich niewolników. Powód? Nagość

Udostępnij:

Algorytm Facebook po raz kolejny pokazał klasę. Tym razem błędnie zinterpretował zdjęcie aborygeńskich niewolników zakutych w kajdany. Automatyczny system stwierdził, że zdjęcie przedstawia nagość i nie powinno znaleźć się w serwisie.

W czwartek premier Australii stwierdził, że "w tym kraju nie ma i nigdy nie było niewolnictwa". Jego wypowiedź spowodowała lawinę negatywnych komentarzy, a wiele serwisów prostowało jego słowa. Dzień później oficjalnie przeprosił i potwierdził prawdziwą historię niewolnictwa w Australii. Stwierdził, że jego słowa odnosiły się do praw, które wprowadzono wraz z powstaniem kolonii Nowej Południowej Walii.

W mediach społecznościowych rozgorzała dyskusja, a jednym z jej głównych ognisk był post zawierający zdjęcie aborygeńskich niewolników. Algorytm Facebooka odpowiadający za sprawdzanie, czy treści udostępniane w serwisie są zgodne z zasadami uznał, że należy usunąć ten wpis. Bo zawierał nagość.

Systemy weryfikacyjne Facebooka częściej biorą pod uwagę popularne wpisy, szczególnie te chętnie komentowane przez użytkowników. W takim przypadku decyzja podjęta przez algorytm mogła być sprowokowana przez potencjalne masowe zgłaszanie wpisu jako "zawierający nagość".

Co więcej, system podszedł do sprawy na tyle restrykcyjnie, że nie pozwala udostępniać tego zdjęcia na Facebooku. Nawet próba opublikowania artykułu z serwisu The Guardian zilustrowanego tą fotografią powoduje usunięcie wpisu już dosłownie w ułamek sekundy.