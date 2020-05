Firefox 76 dostępny do pobrania – poinformuje cię o wyciekach danych logowania

Udostępnij:

Firefox 76 jest już dostępny do pobrania – to kolejne wydanie, które udało się udostępnić użytkownikom zgodnie z pierwotnym harmonogramem, mimo pandemii koronawirusa. Wcześniej sygnalizowano bowiem, że z czasem tempo aktualizacji przeglądarki może zwolnić. Kolejna wersja "liska" to kilka nowych, przydatnych funkcji.

Wśród nich ulepszenia w zakresie obsługi haseł w menedżerze Firefox Lockwise. Od teraz, niemal w taki sam sposób jak Google Chrome, Firefox będzie informować, jeśli dane logowania stosowane przez użytkownika były elementem jakiegoś wycieku. W efekcie zaproponowana zostanie konieczność zmiany hasła, aby zachować bezpieczeństwo. Mozilla wykorzystuje w tym celu informacje z bazy Have I been Pwned – tej samej, z której skorzystano tworząc niespełna dwa lata temu Firefox Monitor.

Firefox 76 zaproponuje bezpieczne hasło podczas rejestracji w nowym serwisie, fot. Oskar Ziomek.

W Firefoksie 76 można również sprawniej tworzyć nowe hasła na etapie rejestracji do nowego serwisu – wbudowany generator pomoże ustalić skomplikowaną kombinację, która zostanie przy okazji automatycznie zapisana. W polu wpisywania hasła w formularzu wystarczy kliknąć prawym przyciskiem myszy, aby zobaczyć propozycję.

Ostatnia istotna zmiana w nowym Firefoksie to niewielka nowość w zakresie działania funkcji obraz w obrazie. Od teraz, po przeniesieniu wideo do pływającego okienka, wystarczy na nim dwukrotnie kliknąć, aby przejść do wyświetlania w trybie pełnoekranowym.

Firefoksa na Windowsa i macOS-a można znaleźć w naszym katalogu oprogramowania.