Firefox 86: większe bezpieczeństwo i lepsza funkcja obraz w obrazie

Mozilla wypuściła już Firefoxa 86, który poza poprawkami błędów oferuje także kilka ważnych funkcji. Nowy Firefox zapewni obsługę funkcji oglądania wielu filmów w trybie obrazu w obrazie, a także ściślejszą separację plików cookie.

Tryb obraz w obrazie zadebiutował w Firefoxie już 2019 roku. Działa on jako dodatkowa nakładka na osadzone w przeglądarce wideo, która umożliwia użytkownikowi odłączenie go od przeglądarki i oglądanie w tle, w trakcie jednoczesnej pracy na bardziej interesujących nas stronach czy czytania tekstu znajdującego się na innych serwisach. Po odłączeniu od przeglądarki, wideo nie posiada żadnych opcji.

Firefox 86 wprowadza możliwość oglądania kilku filmów na raz w trybie obrazu w obrazie. Przed wersją 86, próba oglądania kolejnego wideo automatycznie odłączała pierwsze. Od teraz jednak użytkownicy mogą mieć uruchomionych tyle odłączonych okien z filmami, ile tylko zechcą. Należy tylko pamiętać, że zakładki nadrzędne muszą pozostać otwarte. Jeżeli użytkownik zamknie kartę nadrzędną istniejącego okna obrazu w obrazie, ono także się zamknie.

W grudniu Firefox informował o wprowadzeniu partycjonowania pamięci podręcznej, które to miało utrudnić osobom trzecim ustalenie z jakich stron w internecie korzystali użytkownicy. Firefox 86 dodatkowo będzie chronił swoich użytkowników za pomocą Total Cookie Protection, które ograniczy możliwości stron trzecich do monitorowania ruchu w sieci przy użyciu elementów osadzonych, takich jak skrypty lub ramki iframe. W ten sposób zapobiega on śledzeniu użytkowników przez pliki cookie.

Aby włączyć Total Cookie Protection użytkownik musi najpierw ustawić profil ścisły w opcji wzmocnionej ochrony przed śledzeniem. W tym celu należy kliknąć ikonę tarczy po lewej stronie paska adresu, a następnie wybrać ustawienia ochrony. Warto zauważyć, że Total Cookie Protection ma kilka zakodowanych na stałe wyjątków dla zewnętrznych dostawców logowania, dzięki czemu, przykładowo, zalogowanie się do YouTube przy użyciu Gmaila nadal umożliwia odwiedzanie skrzynki mailowej na innej karcie bez konieczności ponownego logowania.

Mozilla ostrzega, że ustawienie ścisłego profilu może zablokować działanie niektórych serwisów internetowych.

