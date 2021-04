Google Chrome: grupujesz karty? Wkrótce wygodniej przywrócisz zamknięte

Udostępnij:

Google pracuje nad ulepszeniem funkcji grupowania kart w przeglądarce Chrome. Chodzi o opcję, która pojawiła się tutaj w ubiegłym roku, a pozwala łączyć w zestawy wybrane karty, co może ułatwić pracę osobom korzystających jednocześnie z wielu stron.

Najnowsze wydanie Google Chrome Canary zdradza, że niedługo grupowanie kart zostanie wzbogacone o nową, cenną funkcję. Na szczegóły zwrócono uwagę na reddicie, gdzie jeden z użytkowników zauważył nową dostępną opcję po zamknięciu całej grupy kart. W nowym wydaniu będzie je można przywrócić jednym przyciskiem, tak jak obecnie pojedynczą stronę. Grupy kart występują bowiem jako jeden wpis na liście ostatnio zamkniętych.

Przywracanie zamkniętych grup kart w Chrome Canry, fot. Leopeva64-2/reddit.

To duże ułatwienie dla osób, którym zdarza się przez przypadek zamknąć jakiś element z paska kart. W przypadku nieużywania grup nie jest to problem, bowiem Chrome od dawna pozwala przywracać przypadkiem zamknięte karty z poziomu paska lub skrótem klawiszowym Ctrl+Shift+T . Po aktualizacji analogicznie będzie można jednak przywracać także ostatnio zamknięte grupy kart – obecnie trzeba by to robić ręcznie dla każdej ze stron.

Szczegóły nowej funkcji zostały również opisane w commicie w ramach Chromium Gerrit. Grupowanie kart w Google Chrome jest proste w obsłudze; aby zacząć, należy kliknąć prawym przyciskiem myszy na dowolnej karcie i dodać ją do nowej grupy. Więcej na ten temat można przeczytać w odrębnej publikacji.

Przeglądarkę Google Chrome na Windowsa, macOS-a, Androida oraz iOS-a można znaleźć w naszym katalogu oprogramowania.