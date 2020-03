Google połączy Chromecast z Android TV? Są plany nowego Chromecast Ultra

Udostępnij:

Chromecast Ultra to użyteczna przystawka, która pozwala na oglądanie m.in. Netflixa, YouTube i treści z innych aplikacji z Google Play Store w 4K z HDR. Dzięki temu wariantowi Chromecasta można w takiej rozdzielczości także grać na Google Stadia.

Z informacji uzyskanych przez 9to5Google wynika, że Google planuje wydać nową wersję Chromecast Ultra. To jednak nie wszystko, amerykańska firma ma rzekomo planować ujednolicenie platform Chromecast i Android TV.

Nowy Chromecast Ultra pomostem między Chromecast a Android TV

Portal 9to5Google, powołując się na źródło związane z projektem Chromecast, podaje, że nowe urządzenie będzie dostępne nadal w formie kluczyka USB, ale zajdą w nim znaczące zmiany.

Po pierwsze, Google ma wprowadzić pilota, który (jak opisuje 9to5Google) wygląda niczym krzyżówka pilota Daydream View i Siri Remote do Apple TV. Co ciekawe 10 marca Federalna Komisja Łączności w USA przyjęła od Google patent związany z pilotem firmy.

Nowa, druga generacja Chromecast Ultra ma być z gabarytowo podobna do obecnej wersji gadżetu, przy czym nieco bardziej upodobniona wzornictwem do nowszych urządzeń Google.

Nazwa kodowa urządzenia to "sabrina" i ma wspierać 4K HDR wraz z Wi-Fi i Bluetooth, ale - co najważniejsze - sprzęt ten ma wprowadzić na Chromecasta pełnoprawny Android TV. Tym samym Chromecast uniezależniłby się od dodatkowych urządzeń typu smartfon i tablet, a stałby się tego samego rodzaju przystawką, co Apple TV czy Nvidia Shield TV.

Serwis 9to5Google spodziewał się, że urządzenie miało być pierwotnie zapowiedziane na odwołanej konferencji I/O 2020. Autentyczność tych doniesień może potwierdzać niedawne wprowadzenie przez Google nowych przystawek streamingowych ADT-3 skierowanych dla deweloperów.