Mapy Apple zyskają raportowanie zdarzeń drogowych. Ostrzegą o wypadkach i policji

Udostępnij:

Mapy Apple dostępne w iPhone'ach, wraz z iOS-em 14.5 zyskają funkcję, która w konkurencyjnych Mapach Google dostępna jest od ponad roku, a w Waze – od wielu lat. Chodzi o możliwość zgłaszania zdarzeń na drodze, takich jak wypadki czy kontrole policji. Zgodnie z założeniem taka możliwość ma zwiększyć bezpieczeństwo kierowców – zasygnalizowane utrudnienia czy lokalizacje kontroli są przekazywane dalej kolejnym użytkownikom.

O nowej funkcji dowiadujemy się z MacRumors, gdzie komentowana jest zauważona zmiana w Mapach Apple w wersji beta iOS-a 14.5. Podczas nawigacji, w wysuwanym menu z dodatkowymi opcjami, jest tu dostępny nowy przycisk zgłaszania zdarzeń na drodze: obecnie do wyboru jest wypadek, inne niebezpieczeństwo oraz kontrola prędkości. Zgłoszenie wysyłane jest na serwery, a ostatecznie zobaczą je również inni kierowcy, wraz z czasem, jaki upłynął od ostatniego zgłoszenia.

Nowe opcje w Mapach Apple w Apple Car Play, fot. MacRumors.

Co istotne, nowe ostrzeżenia od razu będą działać także w na ekranie w samochodzie. Sprawdzono już bowiem, że nowe menu jest dostępne również w systemie Apple Car Play, po podłączeniu iPhone'a do zgodnego systemu infotainment w pojeździe. To istotna przewaga nad konkurencyjnymi Mapami Google, gdzie ostrzeżenia w aplikacji dostępne są od 2019 roku, a na ekrany samochodów z Androidem Auto nie trafiły do dzisiaj.

Dokładna data premiery stabilnej wersji iOS-a 14.5 nie jest znana, ale spekuluje się, iż system powinien zostać wydany jeszcze w tym miesiącu. W praktyce znakomita większość właścicieli iPhone'ow powinna więc zyskać nową opcję w Mapach Apple najpóźniej za niecałe 3 tygodnie.